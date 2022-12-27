Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, Dünya Kupası'nda radikal kararlara imza atmıştı. İstanbul ekibinde Burak Bekaroğlu ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Caner Erkin'le de yollar ayrılmıştı.

Caner Erkin, Spor Toto Süper Lig'de sezona muhteşem bir başlangıç yaparak girdi. 34 yaşındaki sol bek, Fatih Karagümrük formasıyla 12 maça çıktı ve takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Caner Erkin bu performansıyla Spor Toto Süper Lig'de asist krallığı yarışında zirvede yer aldı.

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KUNTZ'A TEPKİ

Caner Erkin, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kendisini kadroya davet etmemesine tepki göstermişti. 34 yaşındaki sol bek yaptığı açıklamada, "Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki milli takımı bırakmışım. Ben milli takımı bırakmadım. Bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım. Ama üzülerek söylüyorum ki dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış" ifadelerini kullanmıştı.





GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İDDİALARI

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in Beşiktaş ve Galatasaray 'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlıların Arthur Masuaku'dan memnun olmadığı kaydedildi. Galatasaray'ın ise Patrick van Aanholt'un yabancı olması, Kazımcan Karataş'ın da tecrübesizliği nedeniyle Caner Erkin'i gündemine aldığı belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin'in transfer gündemlerine gelmesine ilişkin soruyu yanıtladı. Antalya kampında konuşan Şenol Güneş, "Caner'i severim. İyi bir oyuncudur. Caner ile hiç görüşme yapmadım. Görüşecek bir durum da olmaz, benim yapmam doğru olmaz. Öyle bir şey olsa da zaten bilinir. Caner'e de sorabilirsiniz ama şu anda Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok. Şu anda gündemde yok" dedi.





SERİE A İDDİASI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Caner Erkin hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NTV Spor'un Corriere dello Sport gazetesine dayandırdığı habere göre, Serie A'nın dev kulüplerinden Lazio'nun milli futbolcuyu kadrosuna katmayı planladığı yazıldı.

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Lazio, finansal durumlar nedeniyle transferde elini cebine atamıyor. İtalyan ekibi, bonservisinin elinde olmasını da değerlendirerek Caner Erkin'i gözüne kestirdi.





Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çeken Caner Erkin asist krallığında da zirvede.

Adı Beşiktaş ile de anılan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu 2022 Dünya Kupası esnasında Fatih Karagümrük'ten ayrılmıştı.

2016 yazında Fenerbahçe 'deki sözleşmesi bittikten sonra Inter'e imza atan Caner Erkin, dönemin teknik direktörü Frank de Boer tarafından kadroda düşünülmemiş ve hiç resmi maça çıkmadan Beşiktaş'a transfer olmuştu.



