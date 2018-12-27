  • Haberler
  • İtalya
  • Serie A askıya alınacak mı? Gabriele Gravina açıkladı...

Serie A askıya alınacak mı? Gabriele Gravina açıkladı...

Serie A'da oynanan Inter-Napoli maçı, hem Kalidou Koulibaly'e yapılan ırkçılık hem de bir Inter taraftarının ölümüne sahne olmuştu. Karşılaşmanın ardından ligin askıya alınabileceğini ifade eden İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

27 Aralık 2018, Perşembe 17:30
- A +
Serie A askıya alınacak mı? Gabriele Gravina açıkladı...

Serie A'da oynanan Inter-Napoli maçı öncesinde çıkan olaylar, bir Inter taraftarının hayatını kaybetmesine sebebiyet vermişti.

Maç içerisinde de Napoli'nin Senegalli futbolcusu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunulmuş ve bu durum da futbol dünyasının büyük tepkisini çekmişti.

Olaylı maçın ardından ligin askıya alınabileceğini ifade eden İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ise konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Gravina, Sky Sports'a verdiği demeçte "Cumartesi günü maçlar oynanacak ve yarış kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.