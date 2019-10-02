Seri: Saygı duyulması gereken bir takım olduğumuzu gösterdik

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci mücadelesinde konuk ettiği Paris Saint-Germain'e (PSG) Mauro Icardi'nin 52. dakikada gelen golüyle 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, iyi bir performans sergilemesine rağmen aradığı golü bulamayarak ikinci maçlar sonunda grupta 1 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Seri önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Açıkçası bizim için referans bir maç oldu. Hocamız maça çıkmadan önce 'onları oynatmayın, kendi evimizdeyiz, Galatasaray'ın kim olduğunu gösterin' dedi. Biz de saygı duyulması gereken bir takım olduğumuzu gösterdik."

"İyi mücadele ettik ama istediğimiz sonucu alamadık. Buradan PSG'yi de tebrik ediyorum."