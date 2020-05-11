Seri: Şampiyon olacağız

Fildişili oyuncu, “Sezon başında iyi değildik. Sakatlarımız vardı. Ama birlikte oynaya oynaya otomatiğe bağladık. Şampiyonluktan uzak olmadığımızı düşünüyorum. Liglerin tekrardan başlayacağına inanıyorum. Büyük bir ciddiyetle ilerleyip, şampiyon olmak istiyoruz” dedi. Ligin ilk yarısında kötü performans gösterdiğini kabul eden Seri, “Başlangıçta sergilemiş olduğum performans, bu büyük kulübün taraftarları tarafından beklenen performans değildi. İlk zamanlardaki oyunuma bakıp, hakkımda değerlendirmeler yaptım, oyunumun bazı yönleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdim. Ayrıca daha önce oynamadığım bir lige geldiğim için işleyişi anlamaya çalıştım. En iyi seviyeye ulaştığımı söyleyemem ama bu çalışmalarımın lig şampiyonluğu hedefimize ulaşmamızı sağlamasını umuyorum” ifadesini kullandı.

Seri Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili de, “Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Öncelikle krizden çıkmaya ve ligi bitirmeye çalışacağız. Sonrasında olacakları göreceğiz” yorumunu yaptı