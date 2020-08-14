Seri icin kıran kırana

Geçtiğimiz sezon tam 37 maçta Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçiren Jean Micheal Seri, istikrarı ile ön plana çıkmıştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kiralık sözleşmesinin bitimiyle Fulham’a geri döndü. Yeniden Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Cim Bom, Seri’nin kulübüne 1 yıllık daha kiralık önerisi yapmıştı.Ancak Galatasaray Yönetimi, ‘Seri’yi sadece bonservisiyle’ veririz yanıtını aldı. Bu anlamda Seri için tüm şartları zorlayan Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncu için son güne kadar ısrarını sürdürecek.