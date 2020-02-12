Seri: Daha da iyi olacak

Sezon başında birlikte çalışma fırsatı bulamadıklarını belirten Seri, “Devre arasında çok iyi hazırlandık. Sonuçlar da bunu kanıtlıyor. Ben gelecek haftalarda daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri de biziz” diye konuştu.

12 Şubat 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Seri: Daha da iyi olacak

Sezon başında birlikte çalışma fırsatı bulamadıklarını belirten Seri, “Devre arasında çok iyi hazırlandık. Sonuçlar da bunu kanıtlıyor. Ben gelecek haftalarda daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri de biziz” diye konuştu.

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