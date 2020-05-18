Galatasaray dün 17 Mayıs 2020'de Arsenal'i yenerek aldıkları UEFA Kupası'nın 20. yılını kutladı. O dönemde takımın başında olan teknik direktör Fatih Terim günün anlam ve önemiyle ilgili bir video yayınladı. Videoda Terim 20 yıl önceki Fatih Terim'e mektup yazdı.

Fatih Terim'in yazdığı bu mektubu ünlü spor yorumcusu Serhat Ulueren şu sözlerle eleştirdi. İşte Ulueren'in tweeti..

'Bu ne görgüsüzlük, ne megalomanlıktır anlamadım. Kendi kendine mektup yazmalar, klipler... Sen önce Başkanına bir geçmiş olsun de!..'



