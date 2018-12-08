Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında TOFAŞ'a deplasmanda 97-83 mağlup olan Arel Üniversitesi Büyükçekmece’nin başantrenörü Serhat Şehit, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça istekli başlamalarına rağmen sık sık geriye düştüklerini vurgulayan Şehit, "İki kere 10 sayı üstüne çıkan farkı eritsek de geri gelmeyi başaramadık. Uzun süredir mağlubiyetler alıyorduk, bu maçta tersine çevirmeye çalıştık ama olmadı. TOFAŞ iyi bir oyun sergiledi. Onların bir Avrupa maçı var ve bu maçta başarılar dilerim. Yabancı oyuncular iyiydi ama yerli oyunculardan katkı alamadık. Asıl sorun da buydu." ifadelerini kullandı.