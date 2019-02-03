Serhat Şehit: 'Önümüzdeki maçlara bakacağız'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında konuk olduğu Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’a 73-69 mağlup olan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'un başantrenörü Serhat Şehit, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Üst düzey mücadele altında geçecek maç beklediklerini kaydeden Şehit, "Beklediğimiz gibi de oldu. İstediğimiz oyunu belli bir bölümde sahaya yansıttık, belli farklar yakaladık. Çok iyi reaksiyonlar verdiler, çok dalgalanma oldu oyunda, istediğimiz seviyede tutamadık. Her ne olursa olsun eksik yabancısı olan rakibimizin karşısında galip gelmemiz gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit, ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, önlerindeki maçlara bakacaklarını sözlerine ekledi.