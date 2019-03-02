Serhat Şehit: 'İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında konuk olduğu Beşiktaş Sompo Japan'a 90-84 mağlup olan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'un başantrenörü Serhat Şehit, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Şehit, "Çok kaliteli bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz çok büyük boşluklar buldu ve farkı açtı. Devre arasında neleri yanlış yaptığımızı konuştuk ve ikinci yarıda çok iyi oynadık. Önemli oyuncularımızdan Williams, takımdan ayrıldı. Dar bir rotasyonla oynadık. İkinci yarıda son saniyeye kadar mücadele ettik." şeklinde görüş belirtti.