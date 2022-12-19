Serhat Gülpınar: Provoke ettiysem teknik direktörlüğü bırakırım

Ankara Demirspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında konuk olduğu Kocaelispor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankara Demirspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, “Açıkçası hafta başından beri Kocaelispor’un oyun planı üzerinde çalışmalar yapmıştık. Sistem ve organizasyon anlamında ligin en iyi takımı. Önde fazla adamla bulunup iki beki de oyuna sokmaya çalışan rakip vardı. Ona göre önlemimizi aldık. 65-70’ten sonra ayakta kalabilirsek oyunun bize döneceğini biliyorduk. Çok şükür planlarımız tuttu. Kocaelispor evinde ilk kez bize kaybetti. O anlamda da hakikaten mutluyuz. Oyun anlamında da mutluyuz. Oyuncularımız elinden gelenin en iyisini sahaya yanıttı. Biz gelişen ve yarışan bir takımız. Çok potansiyelli oyuncularımız var. Çok potansiyelli oyuncularımız var. Bugün sahada da gösterdiler. Hepsini tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. İnşallah ikinci yarıda da aynı performansı sürdürüp çıkabileceğimiz en üst noktaya çıkarız” sözlerini kaydetti.

“Provoke ettiysem teknik direktörlüğü bırakırım”

Gülpınar, Kocaelispor’dan giden Mervan’ın performansı, tribünle yaşanan gerginlik ve ikinci yarı hedefleriyle ilgili olarak şu sözleri kaydetti: “Taraftarı provoke ettiğimi düşünüyorsanız bir tane hareket gösterin, ben bugün teknik direktörlüğü bırakırım. Tribüne hareket ettiğimi gösterin bu işi bırakırım. Ben kulübemle seviniyorum. Gol atmışım. Sevinmek hakkım değil mi? Nabız olarak çok yükseğiz. Belki hatalarımız olabilir ama kimse bana ‘Taraftara yönelik hareket yaptın’ diyemez. Hiçbir yaptığım hareket taraftara değildir. Öyle olsa bugün teknik direktörlüğü bırakırım. Mervan potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. İnanılmaz fiziksel özellikleri var. Bunu da doğru kullanmaya başladı. Gelişimi inanılmaz çok fazla. Önümüzdeki günlerde çok daha üst liglerde, çok daha iyi takımlarda göreceğiz. Çalışmasını ve konsantresini bozmadığı takdirde Süper Lig ’de ya da daha iyi yerde göreceğiz"

“Play-off oynamak istiyoruz”

Play-off hedeflediklerini ve bunun için çalıştıklarını belirten Serhat Gülpınar, "Lokomotif takımlar belli. Bütçe anlamında 4-5 tane çok iyi takım var. Kadroları da birbirine yakın. Kocaelispor’un kadro kalitesi ise diğer takımlara göre daha iyi. İkinci yarı her ligde zor olduğu gibi bizim grubumuzda da zor olacaktır. Arayı doğru değerlendiren, kampı iyi geçiren takımlar ikinci yarıya daha iyi girecektir. İlk yarı bazı takımların kadro olarak yeterli olmadıklarını gördük. Devre arası takviye yaparlarsa, kazanmanın çok zor olduğu ikinci yarı olacak. Hem hazırlayıcı, hem yarışmacı takımız. Yaş ortalaması büyük takım değiliz. Ankaragücü’nden kiralık gelen oyuncularımız var. En azından play-off oynamak istiyoruz. Sezon başı yüksek hedefle kurulan takım değiliz. Ne yaptığını bilen, inanmış oyuncu grubumuz var. Oyunsal olarak hiçbir maçta geri düşmedik. Bu oyunu biraz daha geliştirebilir ve play-off grubunda olursak bizim için başarı olacak" dedi.

İHA