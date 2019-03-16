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Serhat Gülpınar: Kırmızı kartın ardından sahaya dizilişimiz fark etti

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor'a 2-0 yenilen Birevim Elazığspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, "Oyuncularımızın kırmızı kart görerek beklenmedik şekilde çıkması nedeniyle takım düzenimiz, sahaya dizilişimiz fark etti. Mevkisi olmayan oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak zorunda kaldık" dedi.

16 Mart 2019, Cumartesi 20:27
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Serhat Gülpınar: Kırmızı kartın ardından sahaya dizilişimiz fark etti

Spor Toto 1’inci Lig'in 26’ncı haftasında Birevim Elazığspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 2-0 yenildi.

Birevim Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın kırmızı kart görerek çıkması nedeniyle takım düzenimiz, sahaya dizilişimiz fark etti. Mevkisi olmayan oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak zorunda kaldım. Kadro derinliği açısından derin bir kadromuz yok. Saha içinde bunu bazen hissettik ama oyuncularım gerçekten sahada iyi mücadele ettiler, ellerinden geleni yaptılar. Maç 1-0 devam ederken son dakikada bulduğumuz pozisyonu gol yapsak maç 1-1 sona ererdi" ifadelerini kullandı. 

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