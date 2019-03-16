Spor Toto 1’inci Lig'in 26’ncı haftasında Birevim Elazığspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 2-0 yenildi.

Birevim Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın kırmızı kart görerek çıkması nedeniyle takım düzenimiz, sahaya dizilişimiz fark etti. Mevkisi olmayan oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak zorunda kaldım. Kadro derinliği açısından derin bir kadromuz yok. Saha içinde bunu bazen hissettik ama oyuncularım gerçekten sahada iyi mücadele ettiler, ellerinden geleni yaptılar. Maç 1-0 devam ederken son dakikada bulduğumuz pozisyonu gol yapsak maç 1-1 sona ererdi" ifadelerini kullandı.