Serhat Akın'dan son dakika Joachim Löw paylaşımı geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan eski futbolcu "Joachim Löw Alman milli takımına veda edecek bence kaçırmamak lazım nokta atışı olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Serhat Akın'ın bu paylaşımı kısa sürede Fenerbahçe taraftarının dikkatini çekti. Hatırlanacağı üzere Almanya Futbol Federasyonu kısa süre önce Joachim Löw'ün Avrupa Şampiyonası sonrası görevi bırakacağını açıklamıştı.

Alman teknik adam daha önce 1998-1999 yılları arasında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı.







