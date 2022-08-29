UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve Süper Lig 'de de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe 'de golcü transferi en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Dün Sarı Lacivertliler'i heyecanlandıran bir haber geldi.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Valencia, Maxi Gomez transferi için anlaşma noktasına geldi. Sarı Lacivertliler, Uruguaylı golcü ile sözleşme detaylarını görüşecek.

Serhat Akın'ın paylaşımı

Fenerbahçe ve Valencia prensipte anlaşma sağladı. Prosedürler ve ödeme planları konuşuluyor. Valencia, Maxi Gomez’e Fenerbahçe ile resmi görüşme yapması için izin verdi. Bu haber kısa zamanda büyük yankı uyandırırken sosyal medyada Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Serhat Akın'ın sosyal medya paylaşımı da büyük ilgi gördü.

Tecrübeli futbol adamı attığı tweette "Maxi Gomez kaç gol atar?" diye sorunca transferin bitme noktasına geldiği düşünüldü.

Jorge Jesus'tan forvet açıklaması

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında sahasında Avusturya ekibi Austria Wien ile oynanan maç öncesinde forvet transferine dair ipuçları vermiş ve şu sözleri kullanmıştı:

“Valencia’yı buraya gelmeden tanıyordum. Çok özellikli bir oyuncu, çok hızlı. Modern futbolda forvetiniz hızlı değilse bu takım gelişimini etkiliyor. Kendisi milli takımdan erken döndü. Bu da onun gelişimine katkı sağladı. Bu sebeple performansıyla öne çıkıyor. Onun performansı forvet transferimizi etkilemeyecek çünkü biz genellikle kadro planlamamızda 5 forvet oyuncusu istiyoruz. Şu an bizim elimizde 4 forvet oyuncusu var.”







