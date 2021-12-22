Fenerbahçe 'de Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışları sürüyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Serhat Akın'ın Joachim Löw paylaşımı büyük heyecan yarattı.

Vitor Pereira'nın ayrılığını resmî açıklama öncesi, "Hadi Pereira gitti, hayırlı olsun" paylaşımıyla duyuran Serhat Akın'ın Löw paylaşımı da heyecanı artırdı. Serhat Akın'ın Pereira konusunda attığı tweet sonrası Fenerbahçe'nin yaklaşık 1 saat sonra yolların ayrıldığına dair resmi açıklaması gelmişti.

Almanya doğumlu ve futbol altyapısını orada almış olan Serhat Akın'ın, "Löw mü?" şeklinde bir paylaşımda bulundu ve taraftarlarca bir müjdenin erken haberi olabilir şeklinde yorumlandı.





Daha önce NutSpor'da Löw ile arasında geçen mesajlaşmaya değinen Serhat Akın, "Mesut Özil varken bu takıma her zaman Löw gelmeli dedim. Bu adam 20 senedir Alman Milli Takımı'nın başında. Aynı zamanda beni Fenerbahçe'ye yollayan hocalardandır. Almanya'ya gittiğimde de görüşürüz. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum.. Ben ona mesaj atmıştım. 'Gel Fenerbahçe'ye efsane ol' dedim. Ben yardımcısı değilim, ekibinde de değilim. Sadece onun gelmesi beni heyecanlandırır. Bana 'İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat' mesajını yazdı. Tatil isteyen, futboldan uzaklaşmış insan bunu yazmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Alman hocanın maaş beklentisini de o dönemde açıklamış olan Serhat, "Almanya'da 3 milyon Euro civarı alıyordur. Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'ya gelir. Ona yaklaşımın çok önemli. Çok istediğini hissettirirken onu kazanırsın. İkna kabiliyeti çok önemli. Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran bu yüzden başarılı yöneticilerdi" demişti.