Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovacko ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalarak play-off turuna katılma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, 55. dakikada Serdar Dursun ile öne geçerken, Slovacko bu gole 58. dakikada Ondrej Sasinka ile cevap verdi.

Fenerbahçe, bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde play-off etabına yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi Avusturya Wien. Fenerbahçe, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, ikinci maçı ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.

JORGE JESUS'TAN ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig 'in ilk haftasında oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor maçına göre rotasyona gitti.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Süper Lig'in ilk haftasında 3-3 berabere kaldıkları Ümraniyespor müsabakasının ilk 11'ine göre Slovacko maçına 7 değişiklikle takımı çıkardı.

Jesus, Ümraniyespor müsabakasında ilk 11'de görev alan Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Emre Mor'u yedeğe çekti.

Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Osayi-Samuel, Lemos, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun'a görev verdi.

Fenerbahçe, 3-0'lık avantajla çıktığı Slovacko rövanş maçında Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Mauricio Lemos, Luan Peres, Attila Szalai, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Diego Rossi, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun 11'i ile mücadele etti.

Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Filip Novak, Burak Kapacak, Gustavo Henrique, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Enner Valencia ve Joshua King yedek bekledi.

SERHAT AKIN'DAN TEPKİ: İLK UÇAĞA BİNDİRİP GÖNDERMEK GEREKİR

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, Slovacko maçında Diego Rossi'ye büyük tepki gösterdi. Akın, Diego Rossi için "Rossi’yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir. O uçağa başka hangi oyuncular biner?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Uruguaylı futbolcuyu sert bir şekilde eleştirdi. Bazı taraftarlar Diego Rossi'nin yerine Pelkas'ın takıma tekrar kazandırılması düşüncesinde birleşti.