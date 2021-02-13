Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, 19'da Mame Thiam'ın attığı golle öne geçti. Bu golün ardından 2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Serhat Akın'dan Galatasaray derbisi ile ilgili bir gönderme geldi. Mame Thiam'ın Galatasaray derbisinde süre almamasını eleştiren Akın, ''Bence Thiam Galatasaray maçında oynasaydı boş geçmezdi!'' tweetini attı.

Akın'ın bu ifadeleri Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük ilgi gördü.









8 gol, 4 asistle Fenerbahçe'nin bu sezon gole en çok etki eden oyuncusu olan Mame Thiam'a Erol Bulut, Galatasaray derbisinde süre vermemiş ve Sarı Lacivertli ekip taraftarı, tecrübeli hocaya tepki göstermişti.















