2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe 'de forma giyen ve Sarı Lacivertli ekipte 3 şampiyonluk yaşayan Serhat Akın'dan sürpriz bir açıklama geldi. Alınan istikrarsız sonuçlar ve oyuncu tercihleri nedeniyle Vitor Pereira'ya kişisel sosyal medya hesabından her fırsatta sert bir dille yüklenen ve Portekizli teknik adam ile yolların ayrılması gerektiğini vurgulayan Akın, takımın başına Joachim Löw'ün getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Löw'e mesaj attığını Nut Spor'da açıklayan Alman teknik direktörün maaş beklentisini de duyuran Akın, şu ifadeleri kullandı:

2006'da Almanya Milli Takımı'nın başına geçen ve 2014'te Panzerler'e Dünya Kupası kazandırmayı başaran Löw, EURO 2020 sonrası görevinden ayrıldı.

'Gel Fenerbahçe'ye efsane ol' dedim'

"Mesut Özil varken bu takıma her zaman Löw gelmeli dedim. Bu adam 20 senedir Alman Milli Takımı'nın başında. Aynı zamanda beni Fenerbahçe'ye yollayan hocalardandır. Almanya'ya gittiğimde de görüşürüz. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum.. Ben ona mesaj atmıştım. 'Gel Fenerbahçe'ye efsane ol' dedim. Ben yardımcısı değilim, ekibinde de değilim. Sadece onun gelmesi beni heyecanlandırır. Bana 'İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat' mesajını yazdı. Tatil isteyen, futboldan uzaklaşmış insan bunu yazmaz."

1998-99 sezonunda Fenerbahçe'nin başında olan Joachim Löw, Türkiye'de ayrıca Adanaspor'u çalıştırdı.

'Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'ya gelir'

Fanatik yazarı Erman Özgür, 'Löw'ü 10 milyon Euro'dan aşağı getiremezsin' şeklinde görüş belirtirken Serhat Akın, "Almanya'da 3 milyon Euro civarı alıyordur. Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'ya gelir. Ona yaklaşımın çok önemli. Çok istediğini hissettirirken onu kazanırsın. İkna kabiliyeti çok önemli. Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran bu yüzden başarılı yöneticilerdi." ifadelerini kullandı.

'Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun'

Serhat Akın, Fenerbahçe'nin Konyaspor 'a 2-1 kaybettiği maç sırasında da gündem oluşturmuş, ''Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!'' şeklinde bir tweet atmıştı.

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, 153 resmi maçta 49 gol, 27 asistle oynadı.

'İstifa etmeli!'

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk 45 dakikasını 1-0 geride tamamlarken Sarı Lacivertli ekibin eski futbolcusu Serhat Akın, Vitor Pereira'ya yüklenmişti. Twitter hesabımızdan ''Vitor Pereira, geri dönüş için sizce ne yapmalı?'' sorusuna yanıt veren Akın, ''İkinci yarıya istifa etmeli. O zaman belki döner maç.'' yorumunu yapmıştı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan tecrübeli futbol adamının attığı bu tweet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun ilgi görmüştü.