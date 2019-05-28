Serhan Yeniaras, Türkiye FUT Champions Cup şampiyonu oldu!

Göztepe Gaming’in FIFA oyuncusu Serhan “SYHD-3”” Yeniaras, Türkiye FUT Champions Cup şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

ESL tarafından düzenlenen turnuvada en iyi Türk FIFA oyuncuları hünerlerini sergiledi. ESL FIFA 19 Global Series Turkish Tournament’ta mücadele eden Serhan, 253 oyuncu arasından şampiyon olmayı başardı. Yarı finalde rakibi technoboy98’e kaybeden oyuncu, kaybedenler grubundaki güzel performansıyla adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Turnuva finalinde bir diğer ünlü Türk FIFA oyuncusu isopowerr ile karşılaşan Serhan, rakibini geçerek ESL’in FIFA turnuvasında şampiyon oldu. (Playerbros)