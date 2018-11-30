2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur gruplarında 3. hafta mücadelesinde A Milli Erkek Basketbol Takımımız'a 71-67 mağlup olan İspanya'nın başantrenörü Sergio Scariolo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye’yi galibiyetinden dolayı tebrik eden Scariolo, "Çok iyi oynadılar. Çok kuvvetli olduğumuz bir kadro yoktu ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Olabilecek en iyi şekilde oynadılar. İçeriden sayılar bulmaya çalıştık. 3 sayı yüzdemiz tutarlı değildi, maçın genelinde yüzdemiz düşüktü. İstediğimiz verimi alamadık ama mücadele gücümüzden memnunum. Böyle bir ortamda sonuna kadar maçın içindeydik ama kazanamadık. Atmosfer çok etkileyiciydi. Böyle bir salonda oynamak her zaman çok iyidir. Seyirci centilmence destekledi ve ev sahibi takım da bundan faydalandı." diye konuştu.

İspanyol oyuncu Jaime Fernandez ise Türkiye’nin çok iyi bir oyun çıkardığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Maçta rahat mücadele edemedik, bu da oyuna yansıdı. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız. Gelecek maçlarda Dünya Kupası’na kalmak için elimizden geleceğiz. Türkiye’nin enerjisi bizden yüksekti ve bizden daha iyi mücadele ettiler."