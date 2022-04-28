Sergio Rodriguez: Bizim için sezonun en önemli maçı

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi dördüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Seride 2-1 geride olan Olimpia Milano'nun yıldızlarından Sergio Rodriguez, kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Kendileri adına sezonun en önemli maçına çıkacaklarını belirten İspanyol yıldız, "Birkaç dakikalık duraklamamız haricinde iyi bir üçüncü maç çıkarmıştık ki oyunun sonunda yeteneklerin ortaya koymayı başardılar. Dördüncü maç, bizim sezonumuzun en önemli maçı. En baştan hazır olmamız, yüksek enerji ve dikkatle oynamamız gerekecek. Aylardır bu noktaya gelebilmek adına uğraş veriyoruz. Sakatlık problemlerine, eksiklerimize rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazır olacağız" dedi.