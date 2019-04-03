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  • Sergio Ramos'un düğününe yasaklar damgasını vuracak

Sergio Ramos'un düğününe yasaklar damgasını vuracak

Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos ile spiker Pilar Rubio 7 yılın ardından evlilik hazırlıklarına başladı.

03 Nisan 2019, Çarşamba 17:17
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Sergio Ramos'un düğününe yasaklar damgasını vuracak

Yıllardır birlikte olan ve 3 çocukları bulunan çift, sonunda evlenmeye karar verdi.

Düğünün Ramos'un memleketi Sevilla'da yapılacağı öğrenildi.

Bu yaz gerçekleşecek düğünle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Hola dergisinde yer alan röportaja göre Pilar Rubio, o gece katı yasaklar uygulanacağını söyledi.

Habere göre bu yasaklardan en dikkat çekeni davetlilerin salona cep telefonuyla giremeyecek olması.

Pilar Rubio "Cep telefonlarını salona girişte toplayıp güvenli bir yere koyacağız" diye konuştu.

Düğünün tadını çıkarmak istediklerini söyleyen Rubio "Her konuğun rahat hissetmesini arzuluyoruz, bu nedenle de telefonlara salonda izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

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