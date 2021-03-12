Bir Twitch yayınında açıklamalarda bulunan Real Madrid'in kaptanı Madrid'in gündeminde yer alan Mbape ve Haaland hakkında görüşlerini paylaştı. Ramos kendi tercihinin Haaland olacağını belirterek, normal şartlarda her ikisininde Madrid'e gelebileceğini ancak covid-19 ve PSG'nin Mbappe için yüksek talepleri nedeniyle Haaland tercihinin daha mantıklı olacağını söyledi.

Ramos ikisininde Madrid'e gelmesini isteyeceğini ancak Mbappe'nin ekonomik şartları nedeniyle daha zor olduğunu dile getirdi.

'Ronaldo'nun gitmesine izin vermezdim'

Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması hakkında da görüşlerini aktaran Ramos, Ronaldo ayrıldığında hem kendisinin hem de Real Madrid'in bir kayıp yaşadığını söyledi. Eğer yetki kendisinde olsaydı onun'nun gitmesine izin vermeyeceğini söyledi.









'Messi'yi Real Madrid'de görmekten memnuniyet duyarım'

Bu sezon sonunda kontratı sona erecek olan Messi hakkında 34 yaşındaki yıldız isim; gülümseyerek Messi'yi Real Madrid'de görmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi. Hatta evinde ilk birkaç hafta onu misafir edebileceğini söyledi.

Ramos Messi hakkında bir itirafta da bulunarak; "Leo'nun en iyi yıllarında acı çekmek zorunda kaldık bu yüzden onunla yüzleşmek zorunda kalmamak iyi olurdu. Kazanmamıza ve daha fazla başarıya ulaşmamıza yardım ederdi. Aksini söylemek aptalca olur." açıklamalarını dile getirdi.

'Barcelona'da kesinlikle forma giymem'

Tecrübeli savunma oyuncusu kendisinin Barcelona forması giyme ihtimali var mı sorusuna ise "Kesinlik yok" şeklinde net bir cevap verdi.

Marca







