Sergio Ramos Real Madrid adına 100.golünü attı

Real Madrid'in artık efsaneleri arasına giren stoperi Sergio Ramos, Inter maçında attığı golle 100. golüne ulaştı. Bir savunma oyuncusu için kolay kolay yakalanamayacak bir başarıya imza atan 34 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de 14.golünü attı

04 Kasım 2020, Çarşamba 00:03 Son Güncelleme:
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Sergio Ramos Real Madrid adına 100.golünü attı

Real Madrid'in artık efsaneleri arasına giren stoperi Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında attığı golle kulüp tarihine geçti. Toplamda Real Madrid için 100. golüne ulaşan savunma oyuncusu böylece bu başarıya imza atan 22. oyuncu oldu

34 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de 14.golünü attı

Sergio Ramos'un bu başarısını Real Madrid'in resmi hesabı bu paylaşımla kutladı

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