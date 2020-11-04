Sergio Ramos Real Madrid adına 100.golünü attı

Real Madrid'in artık efsaneleri arasına giren stoperi Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında attığı golle kulüp tarihine geçti. Toplamda Real Madrid için 100. golüne ulaşan savunma oyuncusu böylece bu başarıya imza atan 22. oyuncu oldu

34 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de 14.golünü attı

Sergio Ramos'un bu başarısını Real Madrid'in resmi hesabı bu paylaşımla kutladı