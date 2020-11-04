Sergio Ramos Real Madrid adına 100.golünü attı
Real Madrid'in artık efsaneleri arasına giren stoperi Sergio Ramos, Inter maçında attığı golle 100. golüne ulaştı. Bir savunma oyuncusu için kolay kolay yakalanamayacak bir başarıya imza atan 34 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de 14.golünü attı
Real Madrid'in artık efsaneleri arasına giren stoperi Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında attığı golle kulüp tarihine geçti. Toplamda Real Madrid için 100. golüne ulaşan savunma oyuncusu böylece bu başarıya imza atan 22. oyuncu oldu
34 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de 14.golünü attı
Sergio Ramos'un bu başarısını Real Madrid'in resmi hesabı bu paylaşımla kutladı
https://twitter.com/realmadrid/status/1323728606833610754