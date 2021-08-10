Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp PSG ile anlaşması gündemin ilk maddesi...Messi'nin transferi bir çok açıdan ilginçlikler barındırıyor ama uzun yıllar El Clasico'da ciddi rakip olan iki dev oyuncunun takım arkadaşı olacak olması da oldukça enterasan olacak.

'En iyi futbolcularla oynamayı çok seviyorum ve Lionel Messi en iyisi'

Sergio Ramos tıpkı Messi gibi uzun yıllar oynadığı ve kaptanlık yaptığı Real Madrid ile yollarını ayırıp Ligue 1 devi PSG ile anlaşmıştı. Sergio Ramos yaklaşık 1 ay önce TNT'ye verdiği röportajda, "Messi'nin PSG'ye gelmesini çok istiyorum, en iyi futbolcularla oynamayı çok seviyorum ve Lionel Messi en iyisi" demişti.

Neymar ile ilgili de konuşan Ramos, transfer olmadan önce Neymar ile konuştuğunu ve kendisinin Paris'e transfer olma konusunda teşvik ettiğini söylemişti. Ramos, "Neymar Barcelona'da ben Real Madrid'de oynarken de onunla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana Fransa'ya gelmem için mesajlar attı ve beni cesaretlendirdi." şeklinde konuşmuştu.

El Clasico'da ilk buluşma 19.11.2005

Hem Lionel Messi'nin hem de Sergio Ramos'un ilk El Clasico heyecanları 19.11.2005 tarihinde oynanan ve Barcelona'nın 3-0 kazandığı maçtı. Ramos daha önce Sevilla ile Barcç'ya rakip olmuş ama Real Madrid forması altında oynamak farklıydı.

El Clasico'da Messi, Ramos'un önünde

İki yıldız bugüne kadar Real Madrid - Barcelona rekabetinde toplamda 43 kez karşılaştı. Bu maçlardan 19'unda Lionel Messi gülerken 14'ünde ise Sergio Ramos galip ayrıldı. 10 karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlarda hep birbirleri ile itişen, mücadele eden iki oyuncu şimdi aynı takım için ter dökecek.