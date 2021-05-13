Real Madrid'de Sergio Ramos devri kapanıyor. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre eflatun beyazlılar, yeni sözleşme için tecrübeli defans oyuncusuyla masaya oturmayacak.

Real Madrid'in son olarak Sergio Ramos'a yüzde on maaş kesintisi içeren yeni bir yıllık anlaşma teklif ettiği ancak İspanyol yıldızın 2 yıllık sözleşmede ısrarcı olduğu iddia edildi. Ramos, Eden Hazard ile Gareth Bale'in ardından takımda en çok maaş alan 3. futbolcu konumunda.

Takımdan ayrılacağına kesin gözle bakılan 35 yaşındaki futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merak konusu. Halihazırda İspanyol yıldız ile Paris Saint Germain ile Manchester United ilgileniyor.





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16 yıldır Real Madrid'de

Sevilla'dan 2005 yılında Real Madrid'e transfer olan Sergio Ramos, bu sezon eflatun beyazlılarla La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 20 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.