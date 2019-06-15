Sergio Ramos, düğün için kesenin ağzını açtı!

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu Pilar Rubio ile bugün İspanya'nın Sevilla şehrinde dünya evine giriyor. 41 yaşındaki televizyon sunucusundan üç çocuğu olan yıldız ismin bu özel gün için kesenin ağzını sonuna dek açtı. Ramos'un düğün töreninde sahne alması için Avustralyalı rock müzik grubu AC/DC ile tam 1 milyon euro karşılığında anlaştığı öğrenildi.

Öte yandan aralarında David ve Victoria Beckham, Gerard Pique ve Shakira gibi pek çok ünlü ismin bulunduğu davetli listesinde Ramos'un eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun olmaması da dikkat çekti. Ailesiyle birlikte Yunanistan'da tatilde olan Ronaldo'nun yanı sıra Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero da sağlık problemleri nedeniyle düğüne katılamayacak. Görkemli törende konuklara dönme dolap ve çarpışan arabalarla eğlenme imkanı da sunulacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler