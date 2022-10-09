Sergio Ramos 30 saniyede atıldı!

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında PSG deplasmanda Reims'e konuk oldu. Lionel Messi maç kadrosunda yer almazken, Neymar ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Mücadeleyi hakem Pierre Gaillouste yönetirken, Gaillouste'nin yardımcılarından biri de Türk asıllı hakem Hüseyin Ocak'tı.

RAMOS'A ÜST ÜSTE İKİ SARI KART

İki takımın da pozisyonlar bulduğu mücadelede ilk yarının sonlarına doğru, hakemin verdiği bir faul kararına Sergio Ramos yoğun itirazlarda bulundu. Bunun üzerine Hakem Pierre Gaillouste sarı kartına başvurdu.

Sergio Ramos itirazlarını daha da artırınca hakem ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartını çıkararak İspanyol savunmacıyı oyun dışına gönderdi.

İlgili Haberler Real Madrid yeni Benzema'sı





28. KIRMIZI KARTI OLDU

41. dakikada gördüğü iki kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan tecrübeli oyuncu, bu kartla birlikte kariyerinde 28. kez kırmızı kart görmüş oldu. Ramos, tüm zamanların en çok kırmızı kart gören oyuncuları sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Tüm zamanların en çok kırmızı kart gören oyuncusu ise 46 kırmız kartla Kolombiyalı oyuncu Gerardo Bedoya.





EN ÇOK KIRMIZI KART GÖREN OYUNCULAR

1- Gerardo Bedoya: 46

2- Sergio Ramos: 28

3- Cyril Rool: 25

4- Alexis Delgado: 22

Öte yandan Galatasaray 'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo 20 kırmızı kartla yedinci sırada yer alırken, bir dönem Beşiktaş 'ta forma giyen Gary Medel ise 18 kırmızı kartla 10. sırada bulunuyor.