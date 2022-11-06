Sergio Oliveira: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Süper Lig 'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup eden ve 2. sıraya yerleşen Galatasaray 'da Sergio Oliveira, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Portekizli yıldız orta saha, şu ifadeleri kullandı:

'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

"Kendim hakkında konuşmayacağım, takım hakkında konuşacağım. Bence harika bir maçtı. Hem taraftarlarımız hak ediyordu bunu hem de kulüpteki çalışma arkadaşlarımız hak ediyordu. Hepimiz için kazandık bu maçı. Bu sadece üç puan, şimdiden bir sonraki maçı düşünüyoruz. Önemli olan skor değil, orada odaklandığım şey üç puanı almak. Biz sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Önemli olan takımın birlikte çalışması… Fırsatları kaçırabiliriz fakat üç puanı aldığımız sürece en önemli olan şey o. Bir gün gol gelir mutlaka, biz çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gol bir gün gelecek mutlaka. Biz son ana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz hepiniz için.”







