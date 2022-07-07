Galatasaray yabancı orta saha transferi için girişimlerini sürdürürken İtalya'ya giden Erden Timur gece yarısı bombayı patlattı. Galatasaray, Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı takım bu transfer için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 30 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki, Sergio Oliveira kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Sergio Oliveira kimdir, kaç yaşında?

Sergio Oliveira, 2 Haziran 1992'de dünyaya gelen Portekizli futbolcudur. 1.81 metre boyundaki Sergio Oliveira, orta saha mevkisinde top koşturuyor. Sergio Oliveira, futbola 2002 yılında Porto altyapısında başladı ve profesyonel maçlarına 2009 yılında Porto ile çıktı.Porto'dan Beira Mar'a ve Mechelen'e kiralandı.

Penafiel ve Porto B'de oynadı. Porto B'den Paços Ferreira'ya kiralandı ve daha sonra Paços Ferreira'nın kadrosuna geçti. 2015 yılında Porto'ya geçti. Buradan Nantes ve PAOK'a kiralandı.

30 yaşındaki oyuncu PAOK dönüşünün ardından uzun süre Porto forması giydi.

2020-2021 yılında üst düzey performans gösteren Oliveira Porto formasıyla o sezon 51 maçta toplamda 21 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

Portekizli orta saha geçen sezonun ilk yarısını Porto'da ikinci yarısın Roma'da geçirdi. Toplamda 45 maça çıkan tecrübeli futbolcu 45 maçta 8 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.