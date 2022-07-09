Transfer çalışmalarında gaza basan, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş hamlelerinin ardından bombayı Sergio Oliveira'yla patlatan Galatasaray 'da operasyon devam edecek. Bugün Portekizli yıldız kendisini 4 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atarken, törenin ardından da Galatasaray Müzesi'ni gezdi.

İmzası sonrasında açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki yıldız, "Galatasaray, 'Avrupa'nın Fatihi' olarak anılıyor. Galatasaray'a ait olduğu yere gitmesi için yardımcı olacağım. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonlukları elde edeceğiz. Galatasaray'ın bir parçası olacağım için çok mutlu ve onurlu hissediyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Bu stadyumun sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklandığı üzere tecrübeli oyuncu için Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek ve her sezon için de Oliveira 2.75 milyon Euro maaş alacak.





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