Sergio Oliveira, Fenerbahçe zaferi nedeniyle gururlu!

Süper Lig 'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe 'yi 3-0 deviren Galatasaray 'da skor perdesini açan isim olan Sergio Oliveira, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Portekizli orta saha, "Sadece 3 puan aslında. Fakat önemli bir maçtı tabii ki. Kulüp, taraftar, herkes çok mutlu oldu maçın sonucunda eminim. Maç performansımız iyiydi. Daha iyi olan taraftık diyebiliriz. Gurur duyuyoruz 7 maç üst üste kazandığımız için. Çalışmaya devam etmemiz lazım şampiyonluk yolunda. Yeni tedaviler uyguluyoruz. Takımla ilişkimin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Sağlık ekibi ve arkadaşlarımla hep beraber çalışıyoruz" dedi.

Oliveira, kendisine yöneltilen “Gazeteci olsaydın Galatasaray’ın galibiyeti için nasıl bir başlık atardın?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

“Galatasaray için 3 puan derdim. Mutluyuz bu sahada kazanmak, galip taraf olarak ayrılmak bizi mutlu ediyor. Takımın ve taraftarın mutlu olması bizim için en önemlisi. Kulüpteki çalışanların mutlu olması. Bunu hep birlikte kutluyoruz.”







