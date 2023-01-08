Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadelede sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçiren golü Sergio Oliveira attı. Maçın 32. dakikasında sol taraftan Dires Mertens’in kullandığı kornerde arka direğe seken topu alan Oliveira sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı. Portekizli futbolcu daha önce de Konyaspor ’a karşı 1 gol atmıştı. Maça 11’de başlayan Sergio Oliveira, yerini bıraktı.







