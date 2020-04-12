Arjantin Basketbol Milli Takımı'nın başantrenörü Sergio "Oveja" Hernandez, iyi bir Avrupa takımından cazip bir öneri alması durumunda corona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda milli takımın başında olamayabileceğini açıkladı.

56 yaşındaki çalıştırıcı, birçok zorlukla mücadele ettiği kariyerinde yüksek seviye ligdeki bir takıma liderlik etmenin güzel bir seçenek olabileceğini belirtti.

Infobae'ye samimi açıklamalarda bulunan Hernandez, "Yurt dışında görev yapma şansını kovalıyorum. 56 yaşındayım. Kaç yıl daha verimli bir koçluk dönemim kaldı? On yıl! Ve ben hayatımda hep peso kazandım. Kariyerimde kazanamadığım tek şey paraydı" dedi.

Durumu Obradovic'in maaşı üzerinden örneklendiren başarılı koç, "Avenida del Libertador'da bir daire satın alabilir miyim? Hayır. 70 metrekare bir evde yaşıyorum. Bunu okuyacak ve bir çok şey düşünecek insanlar var ki kesinlikle şikayet etmiyorum. Ama örneğin; Zeljko Obradovic bir günde, benim bir ayda kazandığımdan fazlasını kazanıyor" dedi.

Sergio Hernandez, "15 yıldır kazanarak, kaybederek burada rekabet ediyorum. 3 Dünya Kupası'nda çalıştım, 3 kez Olimpiyat Oyunları'nda yer aldım, 1 kez Olimpiyat madalyası kazandım, 21 kupa şampiyonluğum var. Lig tarihinde en çok zafer kazanan koçum" ifadelerini kullandı.

Arjantin Milli Takımı'nın 56 yaşındaki koçu, Güney Amerika'da birçok önemli başarıya imza atmış durumda.

Kulüp takımlarıyla 2 kez FIBA Americas League, 6 Arjantin Ligi, 1 kez FIBA South American League şampiyonlukları yaşayan Hernendez, 4 kez de Arjantin Ligi'nde yılın teknik direktörü olmayı başarmıştı.

2005-2010 arasında Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli hoca ise o süreçte 2008'de alınan olimpiyat bronz madalyası ile dikkatleri çekmişti. Yine 2008'de Olimpiyatlar yolunda FIBA'nın Güney Amerika Şampiyonası'nda zafere ulaşmayı başarmışlardı.

2015'ten sonra yeniden milli takımın başına geçen Hernandez, son 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda da yetersiz görülebilecek bir Arjantin kadrosuyla Sırbistan, Fransa gibi devleri çift haneli farklarla geçip finale ulaşmış. İspanya'ya kaybederek gümüş madalyada kalmıştı.