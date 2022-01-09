Portekiz Ligi'nin 17. haftasında lider Porto, gösterdiği performansla dikkatleri üzer,ne çeken Estroil'e konuk oldu.
Mücadeleye iyi başlayan ve 2-0 öne geçen Estoril, üstünlüğü koruyamadı. Porto ikinci yarıda erken gol bularak durumu 2-1'e gitirirken, Diaz'ın 84'te attığı golle skoru eşitledi.
Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, mücadelenin 87. dakikasında oğlu Francisco Conceiçao'ya şans verirken, 19 yaşındaki genç futbolcu 2 dakika sonra takımına galibiyeti getiren golü attı.
Francisco attığı bu golle Porto formasıyla kariyerindeki ilk golünü attı.