MENÜ

Sergio Conceiçao'ya galibiyeti oğlu Francisco armağan etti

Porto şampiyonluk yarışında rakibi Sporting’in puan kaybettiği haftada, 2-0 geriye düştüğü Estoril karşılaşmasında son dakika golüyle güldü.

09 Ocak 2022, Pazar 09:23 Son Güncelleme:
- A +
Sergio Conceiçao'ya galibiyeti oğlu Francisco armağan etti

Portekiz Ligi'nin 17. haftasında lider Porto, gösterdiği performansla dikkatleri üzer,ne çeken Estroil'e konuk oldu.

Mücadeleye iyi başlayan ve 2-0 öne geçen Estoril, üstünlüğü koruyamadı. Porto ikinci yarıda erken gol bularak durumu 2-1'e gitirirken, Diaz'ın 84'te attığı golle skoru eşitledi.

Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, mücadelenin 87. dakikasında oğlu Francisco Conceiçao'ya şans verirken, 19 yaşındaki genç futbolcu 2 dakika sonra takımına galibiyeti getiren golü attı.

Francisco attığı bu golle Porto formasıyla kariyerindeki ilk golünü attı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...