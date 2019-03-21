Sergio Canales, dizindeki ameliyat izlerinden dövme yaptı!

Real Betis'te gösterdiği başarılı performans sonrası kariyerinde ilk defa İspanya Milli Takımı'na çağrılan 28 yaşındaki futbolcu Sergio Canales, dizindeki ameliyat izlerini dövmeye dönüştürdü. Balık kılçığı şeklindeki dövmesiyle ülkesinin ünlü spor gazetesi Marca'ya kapak olan yıldız isim, sol diz ön çapraz bağlarının üç kez kopmasının ardından milli takımı düşünmekten vazgeçtiğini ancak inancını hiçbir zaman yitirmediğini söyledi.

"Sadece toparlanmayı ve yeniden üst seviyede futbol oynamayı düşünüyordum. Ancak kendi beklentilerimin bile üzerine çıktım." diyen Canales, İspanyolların EURO 2020 elemelerinde çıkacağı Norveç ve Malta maçlarında ilk kez milli formayı giymek için şans bekleyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler