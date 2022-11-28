2022 Dünya Kupası E Grubu'nde yer alan İspanya, ilk maçta Kosta Rika'yı 7-0 ile geçtikten sonra ALmanya ile de 1-1 berabere kaldı.





Son 16 turu için büyük avantaj yakalayan İspanya yeni jenerasyonuyla kupada en ileriye gitmek için mücadele veriyor. Bu yeni jenerasyonun içinde tecrübesiyle öne çıkan yıldız isimler de var. Bunlardan biri de Sergio Busquets...

2005'TEN BERİ BARCELONA'DA

Barcelona, 2005 yılında Busquets'i Jabac'tan transfer etmişti. La Masia'ya katılan başarılı orta alan oyuncusu 2008 yılında A Takım'a yükseldi.

Busquets, A Takım'a yükseldiği tarihten bu yana La Liga'da 463, Şampiyonlar Ligi'nde 129, Kral Kupası'nda 72, Supercopa'da 18, Avrupa Ligi'nde ise altı maçta görev yaptı.

Başarılı oyuncu Katalan ekibinin formasını tüm kulvarlarda 696 kez giydi. Busquets bu maçlarda 18 kez gol atarken, 42 kez de asist yapma başarısı gösterdi.





SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Barcelona'da kaptanlığa kadar yükselen Sergio Busqets'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. 34 yaşındaki oyuncu ile ilgili çeşitli transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

'İMZAYI ATACAK' İDDİASI

İspanyol Cadena COPE'de yer alan habere göre, David Beckham'ın sahibi olduğu ABD MLS ekibi Sergio Busquets ile her konuda anlaştı.

Tecrübeli oyuncu sezonun sona ermesiyle yeni takımı Inter Miami'nin kampına katılacağı iddia edildi.

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