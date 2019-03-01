Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit Saint Petersburg'a 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapattığı mücadeleye Tolgay Arslan ile Sergey Semak arasında yaşanan gerilim damgasını vurmuştu.

Tolgay'ın Robert Mak ile girdiği ikili mücadele sonrası taç çizgisinin önüne kadar gelen Zenit'in hocası Semak, Sarı Lacivertli futbolcuyla sert bir tartışmanın içine girmişti.

Mücadele sonrası yaptığı açıklamada yaptığının bir futbol hilesi olduğunu ve Tolgay'ın sarı kart görmesini sağlamak istediğini belirten 43 yaşındaki teknik adam, bu sefer de resmi Instagram hesabından söz konusu pozisyonun videosunu paylaşarak şunları yazdı:

"Bir teknik direktörün mizacı nasıl olmalı? Bir hoca, takımına nasıl enerji aktarmalı? Bu konu üzerine çok düşündükten sonra şu sonuca vardım ki bir teknik direktör, her şeyden önce gerçek olmalı. Kalpten gelen duygular, her zaman samimiyetsizlik ve sahtelikten daha güçlüdür."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler