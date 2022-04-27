Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema bu sezon attığı gollerle gündemden düşmezken, Beşiktaş 'ı geçen sezon şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, attığı tweet'le siyah beyazlıların santrforlarına gönderme yaptı. Şahin'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Real Madrid maçında takımı kötü oynasa da 2 gol atıp maçı 4-3'e taşıyarak tur umudunu sürdüren Madridli Karim Benzema'nın performansına dair attığı tweet dikkat çekti.

Şahin'den Benzema örneği

Murat Şahin, sosyal medya adresi Twitter'dan "Bir takım için santraforun önemi kötü giden oyunu takımını turun içinde tutuyor Benzema" diye yazdı. Binlerce reaksiyon alan tweet'in altında Şahin'in Beşiktaş'ın santrforlarına göndermede bulunduğu yorumları yapıldı.

Batshuayi, Aboubakar'ı arattı

Şahin'in yardımcılığını yaptığı Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puan alamazken Süper Lig 'de de yarıştan erken koptu. Beşiktaş'ın performansındaki büyük düşüşün temel nedeni olarak santrfor problemi olarak gösterilmişti. Michy Batshuayi, geçen sezon takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar'ın yerini dolduramadı.

Yalçın, Karaveli ve Ismael

İstenilen sonuçların bir türlü alınamaması üzerine geçen sezon takıma çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın ve teknik heyeti 9 Aralık 2021 tarihinde istifa kararı aldı. Talebi kabul eden Beşiktaş yönetimi, akımı akademi hocası Önder Karaveli'ye emanet etti. Karaveli ile sezon sonuna kadar devam kararı alınsa da bundan da vazgeçilerek Fransız Valerien Ismael ile sözleşme imzalandı. (Ajansspor)