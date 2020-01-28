Beşiktaş'ta gündem Sergen Yalçın'ın yuvaya geri dönüşü...

Abdullah Avcı'nın ayrılışı sonrası siya-beyazlı kulübün bir numaralı teknik direktör adayı olan Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan paylaşımda bulundu.

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"Sergen Hocanın bu transferi gerçekleşir gerçekleşmez ama ben artık 40 yaşında bir teknik adamım 26 yaşımda futbolcuyken yaptığım bir hata bir daha önüme çıksın istemem. Özrü kabul etmek büyüklüktür. Saygılar" (Skorer)