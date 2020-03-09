Ankaragücü'nü 2-1 yenerek yeniden ümitlenen Beşiktaş’ta tüm gözler pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisine çevrildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, ezeli rakibini devirmek için plan üzerine plan yapıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının kafasındaki ilk plan ise savunma arkası koşuları... Galatasaray’ın son iki maçtır uyguladığı sistemle rakibini yenmek isteyen Yalçın’ın en güvendiği isim ise Kevin N’Koudou... Fransız oyuncunun hızından faydalanmak isteyen Yalçın’ın atılacak uzun paslarla N’Koudou’yu topla buluşturmak ve bu şekilde goller bulmayı istiyor. N’Koudou’yu sol önde oynatacak olan Sergen Yalçın, böylece Mariano’nun hücuma çıkmasını engelleyecek. Sergen Yalçın’ın hafta içinde N’Koudou ve Burak Yılmaz’la bu konuda özel olarak görüşmeler yapacağı da bildirildi. (Akşam)