Kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın’ı geçtiğimiz Ocak ayında takımın başına getiren Beşiktaş, dönemin sona ermesinin ardından tecrübeli hocayla transfer planlamasını yapmıştı. Yalçın’ın da kararıyla kadroda gençleşmeye giden yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Kevin- Prince Boateng, Burak Yılmaz gibi isimlerle yola devam etmedi. Loris Karius ve Victor Ruiz’le fesih yoluyla, Rebocho ve Diaby’nin de kiralık kontratlarını uzatmayarak yollarını ayıran Beşiktaş, Mohamed Elneny’nin satın alma opsiyonunu yüksek olması sebebiyle kullanamadı ve Enzo Roco’yu da gönderdi.

Hocanın istediği sayıya ulaşıldı

Takımdaki büyük değişim öncesinde, “Kadromuza en az 8-10 tane futbolcu şart” diyen Sergen Yalçın’ın bu talebi, tek hamle dışında gerçekleştirildi. Savunma hattını; Montero, Welinton, N’Sakala, Roiser; orta sahayı; Souza, Atakan, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal ve forveti de Vincent Aboubakar’la takviye eden yönetim, sadece yıldız özellikli golcüyü yetiştiremedi. Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic’i maliyetten, Mario Balotelli’yi de fikir ayrılıkları sebebiyle alamayan Kara Kartal, buna rağmen ortalamanın üzerinde ve birkaç bölge hariç alternatifli bir ekip kurdu.

Kadro değeri 14 milyon Euro arttı

Geçen sezon 63 milyon Euro kadro değeri bulunan takım, ayrılıklar ve yeni katılanlarla 77 milyon Euro’ya yükseldi. Te knik direktör Sergen Ya lçın, kalede 2, stoperde 4, sol bekte 2, sağ bekte 1, ön liberoda 6, 10 numarada 2, sol kanatta 2, sağda 3 ve forvette de 3 isimle Ocak ayına kadar Süper Lig’de başarı kovalaya cak.