Beşiktaş, dün yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-Beyazlılar’da teknik patron Sergen Yalçın, karşılaşmayla ilgili öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetlerini hatırlatan genç çalıştırıcı, “Favori gösterilmediğimiz iki maçı da kazandık. İddiamızı göstermek için önemli bir işe imza attık. Ancak bu galibiyetlerin anlamlı olması için Kasımpaşa karşısında da aynı sonucu almalıyız. Rakibimiz çok tehlikeli bir takım. Galatasaray ve Trabzonspor’u yendiklerini unutmayın” ifadelerini kullandı.

‘Alanya’yı düşünmek yanlış’

Sonraki hafta oynanacak Alanya maçına da değinen Sergen Yalçın, “Lider oldukları için belki birçoğunuz şimdiden o karşılaşmayı düşünüyor. Ancak bu çok yanlış. Önce Kasımpaşa engelini geçmeliyiz. Alanya’nın karşısına kayıpsız çıkarak zirve yolundaki emin adımlarla ilerlemeliyiz” diye konuştu.



