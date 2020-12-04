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Sergen Yalçın'ın ilk hedefi Kasımpaşa

Sergen Yalçın, dün yapılan son idmanda oyuncularına Kasımpaşa maçının önemini anlattı, “Çok kritik iki karşılaşma kazandık. Kasımpaşa’yı da yenip, lider Alanya’nın karşısına kayıpsız çıkmalıyız” dedi.

04 Aralık 2020, Cuma 06:59 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın'ın ilk hedefi Kasımpaşa

Beşiktaş, dün yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-Beyazlılar’da teknik patron Sergen Yalçın, karşılaşmayla ilgili öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetlerini hatırlatan genç çalıştırıcı, “Favori gösterilmediğimiz iki maçı da kazandık. İddiamızı göstermek için önemli bir işe imza attık. Ancak bu galibiyetlerin anlamlı olması için Kasımpaşa karşısında da aynı sonucu almalıyız. Rakibimiz çok tehlikeli bir takım. Galatasaray ve Trabzonspor’u yendiklerini unutmayın” ifadelerini kullandı.

‘Alanya’yı düşünmek yanlış’

Sonraki hafta oynanacak Alanya maçına da değinen Sergen Yalçın, “Lider oldukları için belki birçoğunuz şimdiden o karşılaşmayı düşünüyor. Ancak bu çok yanlış. Önce Kasımpaşa engelini geçmeliyiz. Alanya’nın karşısına kayıpsız çıkarak zirve yolundaki emin adımlarla ilerlemeliyiz” diye konuştu.


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