Siyah-Beyazlılar’daki başarılı teknik yönetimiyle takımını Süper Lig’in zirvesine taşıyan Sergen Yalçın, yarın akşam Vodafone Park’ta oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularını özenle hazırlıyor. Dev mücadele için yapılan hazırlıklar kapsamında ekibine hem taktik hem de motivasyon anlamında büyük destek veren Yalçın, lider olarak başlayacakları oyunu, yine zirvede tamamlamayı hedefliyor. Dün yapılan idman öncesinde bir toplantı düzenleyen tecrübeli çalıştırıcının, “Daha ligin ortalarındayız. Bundan dolayı derbide alacağımız sonuç, şampiyonluk konusundan çok motivasyonumuzu etkileyecek. Bundan dolayı aklımızda galibiyet dışında bir şey olmamalı. Evimizde kazanarak taraftarımıza yılın ilk derbisini hediye etmeliyiz” dediği öğrenildi.

Orta sahada sürpriz yok

Süper Lig’deki haftanın en önemli maçı öncesinde taktiğini de belirleyen Sergen Yalçın, geri bölgede görev vereceği; Valentin Rosier, Domagoj Vida, Montero ve Rıdvan Yılmaz’dan savunmayı önde kurup, ileri bölgeye maç boyu destek vermelerini istedi. Bu çıkışlarda top kaybı halinde kanatlarda forma giyecek Rachid Ghezzal ve Cyle Larin’e ek olarak oyunun merkezindeki Josef ile Atiba da sık sık savunmaya gelecek. Tüm maçlarda olduğu gibi orta alandaki hakimiyeti 90 dakika boyunca elinde tutmayı planlayan Sergen Yalçın, hem merkezden hem de kanatlardan yaratılacak pozisyonlarla takımın formda golcüleri Larin ve Aboubakar’la golü bulup zafere ulaşmak istiyor.

Orhan Yıldırım



