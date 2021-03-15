Türkiye Kupası yarı final turunda yarın Başakşehir’i Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını zorlu karşılaşmaya motive etmek için yoğun mesai harcıyor. Süper Lig’de 6’da 6’yla yoluna devam eden takımın pazar günkü Fenerbahçe mücadelesinden önce kupadaki Başakşehir sınavına konsantre olmasını isteyen Yalçın, dünkü idman öncesinde Nevzat Demir Tesisleri’nde bir toplantı düzenledi. Başarılı hoca, “Ekip olarak oldukça formdayız ve şu anda her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. İki kupada da final haftalarına yaklaştık. Ligde yendiğimiz Başakşehir’le şimdi kupada karşılaşacağız. Rakibimiz karşısında önemli bir galibiyet aldık ama zorlandık. Lig yenilgisi sonrası bize kupada reaksiyon göstermeye çalışacaklar. Buna imkan vermemeliyiz. Herkesin motivasyonu aynı şekilde yüksek olmalı. En ufak bir boşlukta sıkıntı yaşarız. Herkes sadece Başakşehir’i düşünsün” ifadelerini kullandı.

‘Kenetlenmemiz sürecek’

Bu sezonki planlamalarından da bahseden Sergen hocanın, “Hem ligde hem de kupada iddialıyız. Tüm planlamamız sezon sonunda iki kupayı birden almak. Bundan dolayı yolumuza etap etap devam edeceğiz. Önce kupada Başakşehir’i yenip final biletini cebimize koyalım, sonrasında Fenerbahçe derbisine daha moralli çıkalım. Bu sezon hem Süper Lig’i hem de Türkiye Kupası’nı kazanacağımıza inancım tam. Kenetlenmemizi ve etkili performansımızı sürdürerek istediğimizi alacağız” sözlerini sarf ederek konuşmasını tamamladığı öğrenildi.

Orhan Yıldırım