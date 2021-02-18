Süper Lig’de 25. haftayı 3-0’lık Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, 10 günlük araya girmişti. 26. haftayı BAY geçecek olan Kara Kartal, lige 26 Şubat’taki Denizlispor karşılaşmasıyla geri dönecek. Başkent’te oynanan mücadele sonrasında oyuncularına verdiği 3 günlük izin bugün itibarıyla dolacak olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, farklı galibiyetin ardından orta vadeli planını oyuncularıyla paylaştığı bildirildi. Ligde 24 maç sonunda topladıkları 51 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe’yle aynı konumda bulunan formda ekibin hocası, “Gençlerbirliği galibiyetiyle beraber 2’de 2’yle yolumuza devam ediyoruz. İyi bir dinlenme süreci sonrasında Denizlispor’la başlayıp; Yeni Malatya, Gaziantep ve Başakşehir maratonunu 4’te 4’le kapatırsak şampiyonluk hedefimiz için dev bir adım atmış oluruz” dediği öğrenildi.

‘İlk yarıda 5 maçlık serimiz vardı’

Bu 4 mücadele sonrasında şampiyonluk yarışındaki bir diğer rakipleri Fenerbahçe’yi Vodafone Park’ta ağırlayacaklarını hatırlatan 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Eğer her şey planladığımız gibi gider ve derbiye kazanma serisiyle çıkarsak motivasyonumuz daha da yüksek olur ve rakip üzerinde de önemli bir baskı oluştururuz. Derbi öncesi alacağımız 12 puan, bize çok şey kazandırır. İlk yarıda 5 maçlık kazanma serimiz vardı. Şimdi bunu 6’ya çıkarıp devamını da getirme zamanı!” sözlerini sarf ettiği kaydedildi.

Orhan Yıldırım