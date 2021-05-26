Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, taktiksel anlamda ortaya koyduğu başarılarının yanı sıra aşk hayatıyla da konuşuluyor. Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'yla aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşerken, genç teknik adamın eski sevgilisi Aslı Turanlı'dan ikilinin aşklarına dair yorum geldi.

"ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ BİLGİM YOK"

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Turanlı'ya Sergen Yalçın'ın yeni aşkı Lisaveti Karibskaya soruldu. Klasik bir cevap veren Turanlı, "Sergen Yalçın benim kıymetli bir arkadaşım. Özel hayatıyla ilgili bir bilgim yok ama mutlu olmasını isterim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunu tüm içtenliğimle söylüyorum" dedikten sonra gülümsedi.

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