Sergen Yalçın'ın en önemli silahı Aboubakar
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, son röportajında, “Çocuk enteresan, kuantum fiziği okumuş” dediği ve transferin son günlerinde Porto’dan kadrolarına kattıkları eski oyuncusu Vincent Aboubakar, son idmanlardaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Takımın en hırslı oyuncuları arasında yer alan Aboubakar, Denizlispor mücadelesinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın en önemli hücum silahı konumunda yer alacak. Aboubakar’ın gol yollarındaki en önemli destekçilerinden birinin de bir diğer yeni transfer Gökhan Töre olması bekleniyor.