Takımın en hırslı oyuncuları arasında yer alan Aboubakar, Denizlispor mücadelesinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın en önemli hücum silahı konumunda yer alacak. Aboubakar’ın gol yollarındaki en önemli destekçilerinden birinin de bir diğer yeni transfer Gökhan Töre olması bekleniyor.