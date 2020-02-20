Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı için yeni transferi Kevin- Prince Boateng'e sarıldı. Yalçın'ın yıldız futbolcuyla yakından ilgilenerek maça hazırladığı ve hücum planlarını büyük ölçüde Boateng üzerinden yaptığı kaydedildi. Burak Yılmaz'ın ileri uçta yalnız kalmamasını ve yeterli desteği almasını isteyen Yalçın, oyunu merkezden yönlendirerek Boateng'i başaktör yapacak.

SOSA'YA ATİBA-ELNENY ÖNLEMİ

Yıldız futbolcuya ekstra şut idmanları da yaptıran Yalçın, takımın hücum organizasyonunu Boateng'e verirken, kanatlardan yapılacak atakları da onun pasör özelliğini kullanarak değerlendirecek. Boateng ve Burak'tan rakip kaleyi daha çok yoklamalarını isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, yüksek tempoda geçeceğini düşündüğü mücadelede Atiba'yı da her zamanki gibi Elneny'nin önünde kullanarak, Sosa'nın etkinliğini azaltmayı istiyor. (Sabah)