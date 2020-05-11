DERLEYEN: KAAN KARAHAN

2009-2010 sezonunun başında Beşiktaş A2 Takımı'nın başında olan Sergen Yalçın'ın elinde Necip Uysal, Oğuz Ceylan, Ali Kuçik, Cumali Bişi, Can Erdem, Erkan Kaş, Orhan Gülle gibi isimler bulunuyordu.

Sergen Yalçın'ın banko isimleri arasında yer alan Orhan, sergilediği performansla göz kamaştırıyordu.

O dönem Marmara Grubu olarak geçen ligde fırtınalar estiren Siyah Beyazlı ekipte, en dikkat çeken isimlerin başında ise Orhan Gülle geliyordu. Güçlü fiziği, bitmeyen enerjisi ve hırsıyla ideal bir orta saha oyuncusu olan Orhan, Sergen Yalçın'ın banko isimleri arasında yer alıyor ve sergilediği performansla göz kamaştırıyordu. Henüz 17 genç milli takımda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası tecrübeleri yaşayan, Akdeniz Oyunları’nda U21 Takımı'nın formasını giyen Orhan Gülle'nin Türk futboluna damga vurması bekleniyordu.





2009-2010 sezonunda A2 Takımı'nı çalıştıran Sergen Yalçın'ın en önemli isimleri arasında Orhan Gülle yer alıyordu.

2010 yılında 8 ay içerisinde U-17, U-18, U-19 ve Ümit Milli Takım’da görev yaparak farklı bir rekora da imza atan Gülle'yi Premier Lig ekipleri transfer etmek istese de bazı sorunlar nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Başarılı oyuncu, U-18 Milli Takım ile Rusya’da düzenlenen özel turnuvada en iyi orta saha oyuncusu seçilerek kalitesini ortaya koymuştu.

18 yaşında Gaziantepspor'a transfer oldu

Beşiktaşlı yöneticilerin profesyonel sözleşme imzalamakta geç kaldığı Orhan Gülle'nin yeni durağı Tolunay Kafkas yönetimindeki Gaziantepspor olmuştu. Fiziği ve topa hakimiyetiyle dikkat çeken Orhan, bu kararın sebebini Kafkas'ın genç oyunculara verdiği önem olarak ifade etmişti.

Beşiktaş'ın profesyonel sözleşme teklifini reddeden Orhan Gülle, Gaziantepspor'la 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Orta sahanın ortasında oynayan, tekniği ve şutlarıyla ön plana çıkan Orhan, genç yaşında rağmen ilk sezonunda 29 maçta görev aldı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

Neymar'la aynı listede!

Bir sonraki sezonda 21 maçta forma giyen başarılı oyuncu, 2012 yılında 'Dünya’nın en iyi genç futbolcuları' listesinde 10. sırada kendisine yer buldu. Şu sıralar PSG'de forma giyen Neymar'ın başı çektiği listede Orhan; Christian Eriksen, David Alaba, Mario Götze ve Iker Muniain gibi isimlerle yarıştı.

Orhan Gülle, 2012 yılında yapılan ve Neymar'ın başı çektiği 'en iyi genç oyuncular' listesinde 10. sırada yer aldı.

Sergen Yalçın'la yeniden buluştu

2 sezon daha Güneydoğu Anadolu ekibinde forma giyen Orhan, 2014-2015 sezonunu Kayseri Erciyespor'da geçirdikten sonra Sivasspor'da eski hocası Sergen Yalçın'la buluştu. Yiğidolar'da 4 maça çıkabilen ve sakatlıklarla boğuşan Orhan, ikinci devreyi Boluspor'da geçirdi.

Kariyeri düşüşe geçti

Kariyeri büyük bir düşüşe geçen Orhan, 2016-2017 sezonunda Ankaragücü ile 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Daha sonra sırasıyla; Silivrispor, Fethiyespor, Ankara Demirspor ve Esenler Erokspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, devre arasında ise TFF 3. Lig ekibi Yomraspor'un yolunu tuttu.

Gaziantepspor'un ardından büyük bir düşüş yaşayan Orhan'ın bambaşka bir futbol kariyeri olması bekleniyordu.

Nereden nereye...

A2 Ligi'nde 2009-2010 sezonunun açılış maçı olan Galatasaray derbisinde Aston Villa'dan gözlemcilerin onu izlemeye geldiği konuşuluyordu. 18 yaşında olmasına rağmen ümit milli takımda banko oynuyordu. Nijerya'da çeyrek final oynayan takımda forma giyen en iyi iki-üç oyuncudan biriydi. Beşiktaş altyapısından yetişen ve amatör olmasına rağmen Ümit Milli Takım formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Orhan Gülle'nin bambaşka bir futbol kariyeri olması bekleniyordu. Profesyonel kariyerinde 195 maça çıkan Orhan, rakip filelere 8 gol bıraktı. Tecrübeli futbolcunun piyasa değeri ise 50 bin Euro.